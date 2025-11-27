СУХУМСКИЙ «НАРТ» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Новости Четверг, 27 ноября 2025 18:59
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сухумский «Нарт» стал обладателем Кубка Абхазии по футболу. В финальном матче сухумские футболисты одержали победу над кутолской «Бзаной» со счетом 0:3. Игра прошла на сухумском стадионе «Динамо» 26 ноября.
В церемонии награждения принял участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава.
