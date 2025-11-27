 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 19:01
ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Житель г. Сухум Саитов Виталий Михайлович, 1978 г.р. подозревается в совершении преступления имущественного характера. Кража кошелька из сумки потерпевшей имела место при выходе из салона общественного транспорта в с. Дранда.

По горячим следам подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска и Драндского отделения милиции отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району, похищенное изъято.

В отношении гражданина Саитова по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело.

