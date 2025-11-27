 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГУЛРЫПШЕ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 19:04
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГУЛРЫПШЕ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий в Гулрыпшском районе, на ул. Ботанической, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение табачного магазина «Tabacco», принадлежащее ИП Ратия А.З.

В ходе осмотра вышеуказанного помещения была обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия: 84 нагревательных стика и 45 пачек сигарет различных наименований.

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 30 870 рублей.

Товар изъят, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

