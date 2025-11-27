ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГУЛРЫПШЕ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий в Гулрыпшском районе, на ул. Ботанической, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение табачного магазина «Tabacco», принадлежащее ИП Ратия А.З.