МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ПРЕДЛОЖИЛО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ТУРОПЕРАТОРОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия приняло участие в Международном конгрессе туроператоров, который прошёл 26 ноября. Пленарное заседание было посвящено теме «Вызовы и перспективы туристского рынка в России. Эффективность и факторы его развития».

В рамках конгресса состоялись профильные бизнес-секции, где обсуждались ключевые направления развития отрасли:

– роль туроператоров как драйвера российского туррынка;

– влияние нормативно-правовой базы на развитие туризма;

– детский туризм и вопросы безопасности;

– международные практики обеспечения безопасности;

– НДС в туристской деятельности в 2025-2026 годах.

Участие в мероприятии приняли крупнейшие туроператоры России, представители государственных органов и профильных ассоциаций.

Министр туризма Астамур Логуа выступил перед участниками с приветственным словом. Он отметил, что туристическая отрасль страны в последние годы демонстрирует новый импульс развития. Министерство завершает подготовку нового закона о туристской деятельности и концепции развития отрасли. Также сформирован событийный туристический календарь, который вскоре будет утверждён и направлен всем туроператорам, работающим по Абхазскому направлению.

В завершение министр предложил рассмотреть возможность проведения следующего Международного конгресса туроператоров в Абхазии и пригласил участников посетить республику.