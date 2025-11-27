 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ПРЕДЛОЖИЛО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ТУРОПЕРАТОРОВ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 ноября 2025 19:05
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия приняло участие в Международном конгрессе туроператоров, который прошёл 26 ноября. Пленарное заседание было посвящено теме «Вызовы и перспективы туристского рынка в России. Эффективность и факторы его развития».

В рамках конгресса состоялись профильные бизнес-секции, где обсуждались ключевые направления развития отрасли:

– роль туроператоров как драйвера российского туррынка;

– влияние нормативно-правовой базы на развитие туризма;

– детский туризм и вопросы безопасности;

– международные практики обеспечения безопасности;

– НДС в туристской деятельности в 2025-2026 годах.

Участие в мероприятии приняли крупнейшие туроператоры России, представители государственных органов и профильных ассоциаций.

Министр туризма Астамур Логуа  выступил перед участниками с приветственным словом. Он отметил, что туристическая отрасль страны в последние годы демонстрирует новый импульс развития. Министерство завершает подготовку нового закона о туристской деятельности и концепции развития отрасли. Также сформирован событийный туристический календарь, который вскоре будет утверждён и направлен всем туроператорам, работающим по Абхазскому направлению.

В завершение министр предложил рассмотреть возможность проведения следующего Международного конгресса туроператоров в Абхазии и пригласил участников посетить республику.

