МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА ПРЕДЛОЖИЛО ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ТУРОПЕРАТОРОВ В АБХАЗИИ
Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия приняло участие в Международном конгрессе туроператоров, который прошёл 26 ноября. Пленарное заседание было посвящено теме «Вызовы и перспективы туристского рынка в России. Эффективность и факторы его развития».
В рамках конгресса состоялись профильные бизнес-секции, где обсуждались ключевые направления развития отрасли:
– роль туроператоров как драйвера российского туррынка;
– влияние нормативно-правовой базы на развитие туризма;
– детский туризм и вопросы безопасности;
– международные практики обеспечения безопасности;
– НДС в туристской деятельности в 2025-2026 годах.
Участие в мероприятии приняли крупнейшие туроператоры России, представители государственных органов и профильных ассоциаций.
Министр туризма Астамур Логуа выступил перед участниками с приветственным словом. Он отметил, что туристическая отрасль страны в последние годы демонстрирует новый импульс развития. Министерство завершает подготовку нового закона о туристской деятельности и концепции развития отрасли. Также сформирован событийный туристический календарь, который вскоре будет утверждён и направлен всем туроператорам, работающим по Абхазскому направлению.
В завершение министр предложил рассмотреть возможность проведения следующего Международного конгресса туроператоров в Абхазии и пригласил участников посетить республику.
Последнее от Super User
- ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОТПРАВИЛА БОЛЕЕ 900 КОМПЛЕКТОВ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ НА ДОНБАСС И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
- ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГУЛРЫПШЕ
- ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ
- СУХУМСКИЙ «НАРТ» – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
- ПАРЛАМЕНТ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ АБХАЗИИ, ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ВЗАИМНЫХ ОБВИНЕНИЙ