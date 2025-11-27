ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ОТПРАВИЛА БОЛЕЕ 900 КОМПЛЕКТОВ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ НА ДОНБАСС И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Сухум. 27 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Общественная палата Абхазии отправила более 900 комплектов зимней одежды на Донбасс и Северный Кавказ. Это уже третий гуманитарный груз из Турции, который передается через Общественную палату Абхазии в рамках регулярной благотворительной поддержки. Он включает более 900 комплектов одежды, преимущественно для детей, и будет распределен между семьями на Северном Кавказе и жителями ДНР и ЛНР.

Акцию организовали члены Общественной палаты при участии заместителя секретаря Изольды Хагба и тесном взаимодействии с абхазской диаспорой в Турции, включая заместителя секретаря Общественной палаты Низама Хапата и его брата Ахмета Хапата.

Груз состоит из теплых курток, свитеров и другой зимней одежды, которая поможет людям справиться с холодным сезоном.

Общественная палата продолжает участие в благотворительных инициативах по поддержке жителей Донбасса, сталкивающихся с трудностями в условиях конфликта.