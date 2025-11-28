 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:43
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии одобрил представленный Министерством экономики проект соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии реализации Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы.

Предложения о заключении соглашения будет представлены президенту Абхазии.

Аналогичное соглашение действует в настоящее время в отношении государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазии на 2022-2025 годы.

Новая программа на 2026-2030 годы разработана и подготовлена с учетом особенностей и времени, отметил премьер-министр.

«Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о содействии в реализации госпрограммы действует и в настоящее время, режим действия – 2022-2025-й год. В соответствии с этим соглашением осуществляются мероприятия по оказанию государственной финансовой помощи Российской Федерацией», – подчеркнул премьер-министр Владимир Делба.

«Так же, как и действующий сегодня, проект нового соглашения на период 2026-2030-й годы содержит в себе механизм и порядок взаимодействия уполномоченных органов Республики Абхазия с органами Российской Федерации в рамках реализации государственной программы по вопросам предоставления финансовой помощи на те или иные мероприятия, предусмотренные государственной программой», – отметил министр экономики Теймураз Миквабия, представляя проект соглашения.

Основные направления, на которые будут предоставляться средства в рамках соглашения: финансирование текущей базовой части помощи в целях социально-экономического развития; мероприятия по повышению заработной платы отдельных категорий работников государственных органов и учреждений Республики Абхазия, в том числе в области образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан; материально-техническое обеспечение органов внутренних дел; расходы, связанные с функционированием силовых структур Республики Абхазия, в том числе финансирование расходов совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.

