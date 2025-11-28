 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 15:46
Оцените материал
(0 голосов)
ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проект соглашения между Кабинетом министров (Правительство) Республики Абхазия и Кабинетом министров Республики Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве.

Проект согласован с министерствами и ведомствами.

Согласно проекту, стороны будут способствовать участию хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Республики Абхазия и Республики Адыгея (Российская Федерация) в реализации совместных программ и проектов по следующим направлениям и отраслям: промышленность; агропромышленный комплекс; торговля и оказание услуг; наука и техника; рекреация и туризм; культура; физическая культура и спорт; образование и молодежная политика; здравоохранение и социальное развитие; информационный обмен; охрана окружающей среды.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 ноября 2025 15:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2026-2030 ГОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.