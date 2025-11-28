ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проект соглашения между Кабинетом министров (Правительство) Республики Абхазия и Кабинетом министров Республики Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве.
Проект согласован с министерствами и ведомствами.
Согласно проекту, стороны будут способствовать участию хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Республики Абхазия и Республики Адыгея (Российская Федерация) в реализации совместных программ и проектов по следующим направлениям и отраслям: промышленность; агропромышленный комплекс; торговля и оказание услуг; наука и техника; рекреация и туризм; культура; физическая культура и спорт; образование и молодежная политика; здравоохранение и социальное развитие; информационный обмен; охрана окружающей среды.
