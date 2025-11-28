ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ АБХАЗИИ И РОССИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил представленный Государственной инспекцией по карантину растений, проект соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений. Проект согласован с министерствами и ведомствами Абхазии.

Начальнику Государственной инспекции по карантину растений поручено провести переговоры и подписать соглашение, разрешив вносить изменения, не имеющие принципиального значения.

Согласно проекту соглашения, компетентные органы сторон принимают необходимые меры по предотвращению распространения карантинных вредных организмов с территорий своих государств при импорте, экспорте и транзите подкарантинной продукции (подкарантинного материала) в соответствии с установленными фитосанитарными требованиями законодательства государства каждой из сторон.