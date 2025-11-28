 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ АБХАЗСКИХ КОЛЛЕГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:48
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Итоги практического и методического взаимодействия по профильным направлениям правоохранительной деятельности между МВД Абхазии и России обсудили в ходе рабочего совещания, которое провел Вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Руслан Ажиба, исполняющая обязанности замминистра, начальник следственного управления Элеонора Карагозян, представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков, Директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, начальники профильных управлений МВД Абхазии.

Делегация МВД России находилась в республике три дня. В рамках рабочей поездки абхазские и российские коллеги обсудили ряд важных вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, преступлений экономической направленности, современных криминалистических методик и деятельности органов предварительного расследования. Все это стало возможным благодаря договоренностям на уровне руководителей ведомств двух стран.

Роберт Киут подчеркнул, что всесторонний анализ указанных направлений позволит значительно повысить эффективность взаимодействия МВД Абхазии и МВД России. Кроме того, в ближайшее время руководители профильных управлений будут командированы в Россию с целью дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 12 раз

