ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ АБХАЗСКИХ КОЛЛЕГ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МВД РОССИИ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Итоги практического и методического взаимодействия по профильным направлениям правоохранительной деятельности между МВД Абхазии и России обсудили в ходе рабочего совещания, которое провел Вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Руслан Ажиба, исполняющая обязанности замминистра, начальник следственного управления Элеонора Карагозян, представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков, Директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, начальники профильных управлений МВД Абхазии.

Делегация МВД России находилась в республике три дня. В рамках рабочей поездки абхазские и российские коллеги обсудили ряд важных вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, преступлений экономической направленности, современных криминалистических методик и деятельности органов предварительного расследования. Все это стало возможным благодаря договоренностям на уровне руководителей ведомств двух стран.

Роберт Киут подчеркнул, что всесторонний анализ указанных направлений позволит значительно повысить эффективность взаимодействия МВД Абхазии и МВД России. Кроме того, в ближайшее время руководители профильных управлений будут командированы в Россию с целью дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Об этом сообщает сайт МВД.