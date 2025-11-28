 

ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЫСОКОГОРНОГО СЕЛА ПСХУ, СУХУМСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:49
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Горит сухостой на площади около 50 га. Сотрудники местного пожарно-спасательного поста ликвидируют природное возгорание с раннего утра.

Угрозы домам и приусадебным участкам сельчан нет.

