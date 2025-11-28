ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЫСОКОГОРНОГО СЕЛА ПСХУ, СУХУМСКОГО РАЙОНА
Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:49
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Горит сухостой на площади около 50 га. Сотрудники местного пожарно-спасательного поста ликвидируют природное возгорание с раннего утра.
Угрозы домам и приусадебным участкам сельчан нет.
Последнее от Super User
- АГУ И СКФУ ПРОВЕЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
- 5 ДЕКАБРЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНАЯ ФНЛ И ЗВЁЗДЫ МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ВЕДУТ СТРАННУЮ ПОЛИТИКУ ПРОТИВ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
- В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
- ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»