ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП ГТК т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт» досмотрели транспортное средство марки «ВАЗ-2107», с государственным номерным знаком X544TB193RUS, под управлением гражданина Республики Абхазия Сеферяна В. С., 2005 года рождения, проживающего в Очамчырском районе.

Гражданин В. Сеферян ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товаров.

В его транспортном средстве была обнаружена табачная продукция, а именно сигареты фирмы «303 SUPER SLIMS SPECIAL FILTERS» в количестве 500 пачек.

Табачная продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.