 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:51
ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП ГТК т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «экспорт» досмотрели транспортное средство марки «ВАЗ-2107», с государственным номерным знаком X544TB193RUS, под управлением гражданина Республики Абхазия Сеферяна В. С., 2005 года рождения, проживающего в Очамчырском районе.

Гражданин В. Сеферян ни в устной, ни в письменной форме не заявил о наличии у него товаров.

В его транспортном средстве была обнаружена табачная продукция, а именно сигареты фирмы «303 SUPER SLIMS SPECIAL FILTERS» в количестве 500 пачек.

Табачная продукция изъята, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР В ОКРЕСТНОСТЯХ ВЫСОКОГОРНОГО СЕЛА ПСХУ, СУХУМСКОГО РАЙОНА В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
