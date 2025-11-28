В ГЕНПРОКУРАТУРЕ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республике Абхазия на основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия» прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности следующие сотрудники органов прокуратуры:

– Жоржолиани Джамбул Валериевич – прокурор – криминалист следственного управления Генеральной прокуратуры РА, советник юстиции;

– Цушба Лаура Руслановна – старший следователь следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры, юрист 1 класса;

– Павлова Виктория Эдуардовна – старший помощник Военного прокурора, подполковник юстиции;

– Эмурхба Арина Нугзаровна – прокурор Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, юрист 2 класса;

– Гопия Саид Тенгизович – помощник прокурора города Сухум, юрист 1 класса.

Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.