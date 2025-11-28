 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ВЕДУТ СТРАННУЮ ПОЛИТИКУ ПРОТИВ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:54
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ ВЕДУТ СТРАННУЮ ПОЛИТИКУ ПРОТИВ ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. Абхазские бизнесмены проводят странную политику против российских туристов. Местные предприниматели уверены, что граждане РФ приезжают в республику из экономии. Поэтому деятельные жители страны стремятся увеличить собственную прибыль отчаянными способами.

Владельцы бизнеса объявили туристам из России войну, рассказывают некоторые путешественники. Они ставят приезжим жесткие условия посещения заведений общественного питания. Особенности отдыха в соседней республике, раскрыла туристка Светлана Орлова в беседе с изданием АБН24.

В некоторых случаях рестораны в Абхазии располагаются в знаковых исторических местах, без посещения которых не обходится ни одна экскурсия. Вход внутрь порой проходит через рестораны. Предприниматели поняли, где можно заработать, и стали брать с туристов плату за вход в достопримечательности в размере тысячи рублей.

В некоторых местах действует система депозита от 1500 рублей. Причем это актуально даже для недорогих и маленьких заказов. По итогу многие раздосадованные россияне уходят, даже не переступив порог жадных заведений.

https://dzen.ru/a/aSmCOE73c2rwINoz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

