5 ДЕКАБРЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНАЯ ФНЛ И ЗВЁЗДЫ МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в 18:00 на стадионе «Динамо» в Сухуме состоится беспрецедентный футбольный матч. Впервые профессиональная российская лига организует здесь событие такого масштаба.

На поле в товарищеском матче встретятся Сборная ФНЛ и звёзды Медиафутбольной лиги.