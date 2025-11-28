5 ДЕКАБРЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНАЯ ФНЛ И ЗВЁЗДЫ МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в 18:00 на стадионе «Динамо» в Сухуме состоится беспрецедентный футбольный матч. Впервые профессиональная российская лига организует здесь событие такого масштаба.
На поле в товарищеском матче встретятся Сборная ФНЛ и звёзды Медиафутбольной лиги.
В составах команд выступят абхазские футболисты:
Заур Тарба, Лука Багателия за ФНЛ;
Леон Сабуа, Аляс Асландзя за Медиалигу.
Спортивный директор Медиалиги Дмитрий Кортава подчеркнул: «Это реальное историческое событие для всего абхазского футбола и спорта. Впервые российская профессиональная лига организует матч такого уровня здесь, в Абхазии.»
Мероприятие включает большую шоу-программу.
