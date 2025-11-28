 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 ДЕКАБРЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНАЯ ФНЛ И ЗВЁЗДЫ МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 16:57
5 ДЕКАБРЯ В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ ВСТРЕТЯТСЯ СБОРНАЯ ФНЛ И ЗВЁЗДЫ МЕДИАФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 5 декабря в 18:00 на стадионе «Динамо» в Сухуме состоится беспрецедентный футбольный матч. Впервые профессиональная российская лига организует здесь событие такого масштаба.

На поле в товарищеском матче встретятся Сборная ФНЛ и звёзды Медиафутбольной лиги.

В составах команд выступят абхазские футболисты:

Заур Тарба, Лука Багателия за ФНЛ;

Леон Сабуа, Аляс Асландзя за Медиалигу.

Спортивный директор Медиалиги Дмитрий Кортава подчеркнул: «Это реальное историческое событие для всего абхазского футбола и спорта. Впервые российская профессиональная лига организует матч такого уровня здесь, в Абхазии.»

Мероприятие включает большую шоу-программу.

