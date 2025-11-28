 

АГУ И СКФУ ПРОВЕЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Новости Пятница, 28 ноября 2025 17:10
АГУ И СКФУ ПРОВЕЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Сухум. 28 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​В Абхазском государственном университете прошли курсы повышения квалификации для преподавателей по двум направлениям – «История» и «Промышленная экология и биотехнология». Их провели Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) совместно с Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ в рамках договора о сотрудничестве между вузами.

По словам директора Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ Медеи Ченгелия, цель курсов – повышение квалификации научно-педагогических работников посредством обновления и оптимизации знаний, умений, навыков в области изучения и преподавания курса «Всеобщая история».

​Лекции читали кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Николай Вирт и старший преподаватель кафедры истории России Гуманитарного института СКФУ Анаит Тонян.

​Курсы по направлению «Промышленная экология и биотехнология» состоялись на агроинженерном факультете АГУ.

​Лекции читали кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и инженерии СКФУ Елена Стаценко и декан факультета «Пищевой инженерии и биотехнологии имени академика А.Г. Храмцова», кандидат технических наук Наталья Оботурова.

​В рамках повышения квалификации обучение по обоим направлениям осуществлялось в смешанной форме. На данный момент завершены только лекционные занятия.

​Программа курсов будет иметь продолжение в форме практических занятий, самостоятельной работы и завершится зачетом.

Особое внимание было уделено культурно-досуговым мероприятиям, в ходе которых участники ознакомились с достопримечательностями Абхазии.

Об этом сообщает сайт АГУ.

