Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​ Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко прибыл в Абхазию с рабочим визитом. В программе – встреча с президентом Абхазии Бадрой Гунба, посещение ряда объектов в республике, реконструкция которых осуществляется за счет средств российской финансовой помощи.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели новый терминал международного аэропорта Сухума имени В.Г. Ардзинба.

С начала 2025 года пассажиропоток аэропорта составит почти 120 тысяч человек, что демонстрирует стабильный рост популярности воздушного сообщения. Значительный вклад в развитие туризма внесло открытие новых направлений - в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.

Особую роль в увеличении турпотока сыграла программа субсидирования авиаперелётов одновременно для нескольких направлений – Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. Это способствовало стабильному росту пассажиропотока.

В рамках осмотра Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили как новый терминал, где с 1 декабря 2025 года начнется оформление пассажиров, так и исторический терминал, где продолжается реконструкция.

После завершения всех работ пропускная способность аэропорта составит 400 человек в час.