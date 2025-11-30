МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ГАСТРОФЕСТИВАЛЕ «ВКУС ОСЕНИ – ФЕЙХОА»

Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​ Министерство сельского хозяйства Абхазии подготовило специальный стенд и пригласило на фестиваль местных предпринимателей, получающих поддержку от государства по программе «Развитие сельского хозяйства» последние 3-4 года.

«Мы гордимся тем, что наши сельчане представляют свою продукцию на этом фестивале. Это связано с развитием как субтропических культур, так и традиционных. Все, что вы видите здесь, произведено нашими тружениками», – сказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

«Ноябрь и декабрь – это время сбора урожая, и сегодняшний фестиваль можно назвать праздником урожая, организованным при поддержке руководства Абхазии и Российской Федерации», – отметил министр.