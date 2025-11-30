АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазию с официальным визитом прибыла делегация Республики Башкортостан во главе с премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым.
Состоялась встреча премьер-министра Абхазии Владимира Делба и премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова.
После встречи был подписан План мероприятий («дорожная карта») по расширению сотрудничества между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) на 2025-2030 годы.
Республика Абхазия и Республика Башкортостан расширят сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере промышленности и строительства, образования, спорта, культуры и СМИ, здравоохранения и ветеринарии, труда и социальной защиты населения.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
Последнее от Super User
