ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА

АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​ В Абхазию с официальным визитом прибыла делегация Республики Башкортостан во главе с премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым.

Состоялась встреча премьер-министра Абхазии Владимира Делба и премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова.

После встречи был подписан План мероприятий («дорожная карта») по расширению сотрудничества между Правительством Республики Абхазия и Правительством Республики Башкортостан (Российская Федерация) на 2025-2030 годы.

Республика Абхазия и Республика Башкортостан расширят сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сфере промышленности и строительства, образования, спорта, культуры и СМИ, здравоохранения и ветеринарии, труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

