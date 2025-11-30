 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДВФМ

Новости Воскресенье, 30 ноября 2025 17:17
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДВФМ

Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​1 декабря в Абхазии откроется представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это не просто мероприятие, – это целый фестиваль: образовательный, атмосферный, гастрономический и очень живой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

10:30-16:00 Диагностика надпрофессиональных компетенций от Центра компетенций АНО «Россия – страна возможностей». Проверь свои навыки и получи персональные рекомендации.

10:30-11:30 – мастер-класс «Гибкие навыки - ключ к успешной карьере».

11:30-13:00 – настольная игра «Шаг в проектирование». Как придумывать и проектировать социальные инициативы – в игровом формате от Ресурсного молодёжного центра.

13:00-14:30 – мастер-класс по командообразованию от «Мастерской новых медиа». Прокачка командной работы через интерактив.

14:30-16:00 – питчинг проектов от АНО «Команда Абхазии». Разбор креативных идей и инсайты о том, как упаковывать проекты.

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ, АТМОСФЕРА И СЦЕНА

Весь день – вкусная часть праздника 10:00-16:00.

Вас ждет:

Каждый факультет АГУ представит свой шатёр с угощениями и атмосферной концепцией.

Гастроквиз. Факты, легенды и юмор про абхазскую кухню + розыгрыш сувениров.

Выступление популярных абхазских исполнителей.

Диджей-сет.

Танцевальный флешмоб и мастер-класс.

Розыгрыш призов.

Фото, общение, вайб праздника.

Это всё в один день!

Будет движение, музыка, еда, обучение, знакомства, инсайты, флешмобы и живая энергия молодёжи.

Старт: 10:00.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 30 ноября 2025 18:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В СУХУМЕ ДАН СТАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.