В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДВФМ

Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. ​ 1 декабря в Абхазии откроется представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это не просто мероприятие, – это целый фестиваль: образовательный, атмосферный, гастрономический и очень живой.

10:30-16:00 Диагностика надпрофессиональных компетенций от Центра компетенций АНО «Россия – страна возможностей». Проверь свои навыки и получи персональные рекомендации.

10:30-11:30 – мастер-класс «Гибкие навыки - ключ к успешной карьере».

11:30-13:00 – настольная игра «Шаг в проектирование». Как придумывать и проектировать социальные инициативы – в игровом формате от Ресурсного молодёжного центра.

13:00-14:30 – мастер-класс по командообразованию от «Мастерской новых медиа». Прокачка командной работы через интерактив.

14:30-16:00 – питчинг проектов от АНО «Команда Абхазии». Разбор креативных идей и инсайты о том, как упаковывать проекты.

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ, АТМОСФЕРА И СЦЕНА

Весь день – вкусная часть праздника 10:00-16:00.

Вас ждет:

Каждый факультет АГУ представит свой шатёр с угощениями и атмосферной концепцией.

Гастроквиз. Факты, легенды и юмор про абхазскую кухню + розыгрыш сувениров.

Выступление популярных абхазских исполнителей.

Диджей-сет.

Танцевальный флешмоб и мастер-класс.

Розыгрыш призов.

Фото, общение, вайб праздника.

Это всё в один день!

Будет движение, музыка, еда, обучение, знакомства, инсайты, флешмобы и живая энергия молодёжи.

Старт: 10:00.