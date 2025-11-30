В АБХАЗИИ ОТКРОЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДВФМ
Сухум. 30 ноября 2025 г. Абхазия-Информ. 1 декабря в Абхазии откроется представительство Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Это не просто мероприятие, – это целый фестиваль: образовательный, атмосферный, гастрономический и очень живой.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10:30-16:00 Диагностика надпрофессиональных компетенций от Центра компетенций АНО «Россия – страна возможностей». Проверь свои навыки и получи персональные рекомендации.
10:30-11:30 – мастер-класс «Гибкие навыки - ключ к успешной карьере».
11:30-13:00 – настольная игра «Шаг в проектирование». Как придумывать и проектировать социальные инициативы – в игровом формате от Ресурсного молодёжного центра.
13:00-14:30 – мастер-класс по командообразованию от «Мастерской новых медиа». Прокачка командной работы через интерактив.
14:30-16:00 – питчинг проектов от АНО «Команда Абхазии». Разбор креативных идей и инсайты о том, как упаковывать проекты.
ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ, АТМОСФЕРА И СЦЕНА
Весь день – вкусная часть праздника 10:00-16:00.
Вас ждет:
Каждый факультет АГУ представит свой шатёр с угощениями и атмосферной концепцией.
Гастроквиз. Факты, легенды и юмор про абхазскую кухню + розыгрыш сувениров.
Выступление популярных абхазских исполнителей.
Диджей-сет.
Танцевальный флешмоб и мастер-класс.
Розыгрыш призов.
Фото, общение, вайб праздника.
Это всё в один день!
Будет движение, музыка, еда, обучение, знакомства, инсайты, флешмобы и живая энергия молодёжи.
Старт: 10:00.
