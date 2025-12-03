НА СУХУМСКОМ РЫНКЕ ИЗЪЯТЫ ПЕТАРДЫ, ГИРЛЯНДЫ И ЗАЖИГАЛКИ ИЗ ГРУЗИИ
Сухум. 3 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сотрудники УБК и ТП ГТК, действуя на основании оперативной информации, провели досмотр ручной клади гражданки, проживающей в городе Гал по ул. Акиртава, Гацерелия Д.К., 1970 года рождения, на территории центрального рынка в г. Сухум при попытке реализации товара.
Гражданка Гацерелия пояснила, что приобрела товар в городе Гал, который ранее был ввезён с территории Грузии.
В ходе досмотра были обнаружены и изъяты 1440 пачек петард, 69 единиц гирлянд и 795 зажигалок без товаросопроводительных документов.
По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 274 500 рублей.
Товар изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
