ТИЛО ГРЕЙЗЕР: «ЭТА ВСТРЕЧА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ТОГО, ПОЧЕМУ СТОИТ УВИДЕТЬ АБХАЗИЮ СВОИМИ ГЛАЗАМИ»

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Берлине, на площадке культурной ассоциации «KulturKreis Pankow», состоялся тематический вечер, посвящённый Абхазии. Мероприятие ознакомило гостей с культурным наследием, традициями и богатой историей нашей страны.

Программа вечера была насыщенной и многогранной. Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии Вольфганг Матцке представил публике фильм, подготовленный ТПП, раскрывающий природную красоту и самобытность Абхазии.

«Я представляю в Германии Торгово-промышленную палату Абхазии. Уникальная красота страны и гостеприимство её жителей – веские причины, чтобы её посетить», – отметил он в своём выступлении.

Особое впечатление на участников вечера оказало фоновое звучание традиционных абхазских песен, в исполнении молодых певцов. Именно через музыку гости смогли глубже прочувствовать национальный колорит и окунуться в особую атмосферу культуры Абхазии.

Чрезвычайный и полномочный представитель МИД Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба, принявшая участие в мероприятии, подробно ответила на вопросы гостей об истории, культуре, традициях и абхазском языке.

Ответственный за организацию мероприятия, член ассоциации «KulturKreis Pankow» г-н Тило Грейзер подчеркнул его значимость: «Эта встреча была очень полезной для понимания того, что такое современная Абхазия и почему её стоит увидеть своими глазами».

Для всех желающих продолжить знакомство со страной были представлены информационные буклеты и другие материалы подготовленные ТПП, позволяющие глубже изучить экономический потенциал Абхазии.