июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 13:59
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В его работе приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Савелий Читанава, начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава, директор Института ботаники Академии наук Абхазии Эдуард Губаз.

Участники заседания обсудили проект Постановления Кабинета Министров «Об утверждении границ Дендропарка Государственного научного учреждения «Ботанический институт Академии наук Абхазии». Данный документ является важным шагом для законодательного закрепления статуса и четкого определения территории ценного научно-природного объекта.

Затем был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменения в статью 34 Закона Республики Абхазия «Об особо охраняемых природных территориях». Предлагаемые изменения направлены на актуализацию и совершенствование законодательства в сфере охраны уникальных природных территорий республики. Представленный проект закона предусматривает распространение правового режима охраны особо охраняемых природных территорий, установленного Законом от 2015 года на природные территории, созданные до его вступления в силу. По итогам обсуждения Комитет решил продолжить работу над данным законопроектом.

На заседании также была представлена и детально обсуждена Программа Министерства сельского хозяйства «Развитие сельского хозяйства». Участники заседания рассмотрели стратегические ориентиры и конкретные меры, направленные на развитие агропромышленного комплекса республики. Члены Комитета высказали ряд предложений и замечаний, которые будут учтены в дальнейшей работе над документом.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 14:03
