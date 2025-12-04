АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ГОСДУМЫ
Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве в рамках Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с председателями комитетов Государственной Думы Российской Федерации.
Со стороны абхазской делегации во встрече участвовали председатель Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба. Российскую сторону представляли председатель Комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин и председатель Комитета ГД по культуре Ольга Казакова.
Встреча была посвящена углублению двустороннего взаимодействия в гуманитарной сфере, которое является важной основой для укрепления отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
