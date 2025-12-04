 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ГОСДУМЫ

Новости Четверг, 04 декабря 2025 14:06
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ГОСДУМЫ

Сухум. 4 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве в рамках Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с председателями комитетов Государственной Думы Российской Федерации.

Со стороны абхазской делегации во встрече участвовали председатель Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия и заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности Беслан Эмурхба. Российскую сторону представляли председатель Комитета ГД по физической культуре и спорту Олег Матыцин и председатель Комитета ГД по культуре Ольга Казакова.

Встреча была посвящена углублению двустороннего взаимодействия в гуманитарной сфере, которое является важной основой для укрепления отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 04 декабря 2025 14:09
Теги

Последнее от Super User

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САИДА БУТБА УЧАСТВОВАЛА В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.