ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГАЛСКОГО ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ЭЛЕОНОРА МЯГКОВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ОТ ВДЦ «СМЕНА»

Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве подвели итоги V Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Всего за победу боролись свыше 1400 педагогов из 36 стран. Конкурс проводится для образовательных организаций и педагогов из разных стран, которые реализуют программы изучения русского языка или ведут обучение на русском языке. Директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев стал почетным гостем церемонии награждения и вручил призы победителям в специальной номинации от ВДЦ «Смена» лучшим учителям-международникам. Ими стали представители Таджикистана, Абхазии, Узбекистана и Молдовы.

В Центре международного сотрудничества Министерства просвещения РФ с 3 по 5 декабря прошел финальный этап состязаний V Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Организатором выступил Центр международного сотрудничества Минпросвещения РФ. Имена победителей объявили на торжественной церемонии награждения в Государственном историческом музее.

В числе почетных гостей заместитель начальника Управления Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков, директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Минпросвещения РФ Усман Рассуханов и заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

В финале за победу в номинации «Учитель-международник» боролись конкурсанты из Абхазии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Эквадора.

Победителями в специальной номинации от ВДЦ «Смена» стали Альбина Рафиковна Мурзина (ГОУ «Президентский лицей для одаренных учащихся Таджикистана»); Элеонора Сергеевна Мягкова (Центр открытого образования на базе Галского гуманитарного колледжа, Абхазия); Тимур Улугбекович Муратов (Школа № 1, Каршинский район, Узбекистан); Кюнней Николаевна Леханова (Школа № 40, район Язъевон, Узбекистан), Галина Валерьевна Андроник (МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15», Приднестровская Молдавская Республика), Зулхумор Икрамовна Нарметова (Политехникум № 2, Бостанлыкский район, Узбекистан); Алена Филипповна Богач (Теоретический лицей им. М. В. Ломоносова, Молдова), Мария Владимировна Салимонович (НОК «Международная школа Контакт», г. Исфара, Таджикистан).

«Дружба народов рождается в детстве. Федеральный лагерь «Смена» гордится тем, что принимает детей из дружественных стран, укрепляя мосты взаимопонимания. Это лучшее продолжение вашей важной работы за рубежом. Спасибо за труд, который объединяет мир», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В этом году конкурс проводился в трех номинациях: «Лучший педагогический коллектив русской школы», «Учитель-международник» и впервые «Знамя Победы в руках учителя». На финале конкурса в Москве встретились 21 учитель-международник, девять команд в номинации «Лучший педагогический коллектив русской школы» и три команды в номинации «Знамя Победы в руках учителя».

Впервые конкурс прошел в 2021 году, когда в нем приняли участие педагоги стран СНГ, где на тот момент развивался проект Минпросвещения РФ «Российский учитель за рубежом».

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

***

