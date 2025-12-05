 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГАЛСКОГО ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА ЭЛЕОНОРА МЯГКОВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ОТ ВДЦ «СМЕНА»

Новости Пятница, 05 декабря 2025 15:20
Сухум. 5 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Москве подвели итоги V Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Всего за победу боролись свыше 1400 педагогов из 36 стран. Конкурс проводится для образовательных организаций и педагогов из разных стран, которые реализуют программы изучения русского языка или ведут обучение на русском языке. Директор Всероссийского детского центра «Смена» Игорь Журавлев стал почетным гостем церемонии награждения и вручил призы победителям в специальной номинации от ВДЦ «Смена» лучшим учителям-международникам. Ими стали представители Таджикистана, Абхазии, Узбекистана и Молдовы.

В Центре международного сотрудничества Министерства просвещения РФ с 3 по 5 декабря прошел финальный этап состязаний V Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Организатором выступил Центр международного сотрудничества Минпросвещения РФ. Имена победителей объявили на торжественной церемонии награждения в Государственном историческом музее.

В числе почетных гостей заместитель начальника Управления Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков, директор Департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Минпросвещения РФ Усман Рассуханов и заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

В финале за победу в номинации «Учитель-международник» боролись конкурсанты из Абхазии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Эквадора.

Победителями в специальной номинации от ВДЦ «Смена» стали Альбина Рафиковна Мурзина (ГОУ «Президентский лицей для одаренных учащихся Таджикистана»); Элеонора Сергеевна Мягкова (Центр открытого образования на базе Галского гуманитарного колледжа, Абхазия); Тимур Улугбекович Муратов (Школа № 1, Каршинский район, Узбекистан); Кюнней Николаевна Леханова (Школа № 40, район Язъевон, Узбекистан), Галина Валерьевна Андроник (МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15», Приднестровская Молдавская Республика), Зулхумор Икрамовна Нарметова (Политехникум № 2, Бостанлыкский район, Узбекистан); Алена Филипповна Богач (Теоретический лицей им. М. В. Ломоносова, Молдова), Мария Владимировна Салимонович (НОК «Международная школа Контакт», г. Исфара, Таджикистан).

«Дружба народов рождается в детстве. Федеральный лагерь «Смена» гордится тем, что принимает детей из дружественных стран, укрепляя мосты взаимопонимания. Это лучшее продолжение вашей важной работы за рубежом. Спасибо за труд, который объединяет мир», – сказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

В этом году конкурс проводился в трех номинациях: «Лучший педагогический коллектив русской школы», «Учитель-международник» и впервые «Знамя Победы в руках учителя». На финале конкурса в Москве встретились 21 учитель-международник, девять команд в номинации «Лучший педагогический коллектив русской школы» и три команды в номинации «Знамя Победы в руках учителя».

Впервые конкурс прошел в 2021 году, когда в нем приняли участие педагоги стран СНГ, где на тот момент развивался проект Минпросвещения РФ «Российский учитель за рубежом».

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра «Смена».

***

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя шесть детских образовательных лагерей («Лидер», «Профи», «Арт», «Профессиум», «Наставник», «Рубеж»), на базе которых реализуется более 50 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 16 смен, их участниками становятся до 18 000 ребят из всех регионов России и стран зарубежья. На основной территории действует единственный в стране Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий «Парк будущего», созданный по поручению президента РФ. В 2025 году ВДЦ «Смена» исполняется 40 лет! Учредителями ВДЦ «Смена» являются правительство РФ, Министерство просвещения РФ. Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе ВДЦ «Смена»: +7 (86133) 93-520, (доб. 246), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Официальный сайт: смена.дети.

