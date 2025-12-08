В РУДРАМЕ ПОКАЖУТ «ЧАЙКУ»

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера покажут спектакль «Чайка». «Чайка» – переломное произведение для А.П. Чехова и всей мировой драматургии, одна из самых репертуарных пьес в мире.

На берегу «колдовского озера» начинающий драматург Константин Треплев готовится представить свою пьесу, которую должна сыграть Нина Заречная - девушка, в которую он влюблен. Среди первых зрителей - мать Константина, известная актриса Аркадина, и её возлюбленный - знаменитый писатель Тригорин. Пьеса проваливается, Нина увлекается Тригориным, решает уехать в Москву и посвятить свою жизнь театру. Внезапно Треплев подстреливает на озере чайку и приносит её Нине, Тригорин же видя мертвую чайку думает о сюжете про молодую девушку, которая похожа на чайку…

Спектакль «Чайка» наполнен эмоциональной остротой и внутренним динамизмом, напряженностью действия и завораживающей таинственной атмосферой. Режиссер-постановщик Роман Кочержевский создал глубокий, увлекательный, динамичный и визуально совершенный спектакль, жанр которого он определяет двумя словами – «Триллер. Драма». У зрителя не будет возможности заскучать, при этом виртуозный чеховский текст и вневременные смыслы станут понятны и близки каждому.

Покупайте билеты RUSDRAM.ORG и в кассе театра на Леона 8.