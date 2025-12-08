 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В РУДРАМЕ ПОКАЖУТ «ЧАЙКУ»

Новости Понедельник, 08 декабря 2025 18:48
Оцените материал
(0 голосов)
В РУДРАМЕ ПОКАЖУТ «ЧАЙКУ»

Сухум. 8 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера покажут спектакль «Чайка». «Чайка» – переломное произведение для А.П. Чехова и всей мировой драматургии, одна из самых репертуарных пьес в мире.

На берегу «колдовского озера» начинающий драматург Константин Треплев готовится представить свою пьесу, которую должна сыграть Нина Заречная - девушка, в которую он влюблен. Среди первых зрителей - мать Константина, известная актриса Аркадина, и её возлюбленный - знаменитый писатель Тригорин. Пьеса проваливается, Нина увлекается Тригориным, решает уехать в Москву и посвятить свою жизнь театру. Внезапно Треплев подстреливает на озере чайку и приносит её Нине, Тригорин же видя мертвую чайку думает о сюжете про молодую девушку, которая похожа на чайку…

Спектакль «Чайка» наполнен эмоциональной остротой и внутренним динамизмом, напряженностью действия и завораживающей таинственной атмосферой. Режиссер-постановщик Роман Кочержевский создал глубокий, увлекательный, динамичный и визуально совершенный спектакль, жанр которого он определяет двумя словами – «Триллер. Драма». У зрителя не будет возможности заскучать, при этом виртуозный чеховский текст и вневременные смыслы станут понятны и близки каждому.

Покупайте билеты RUSDRAM.ORG и в кассе театра на Леона 8.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 08 декабря 2025 18:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЖАНСУХ НАНБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЕНИСОМ КОЛЕСНИКОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.