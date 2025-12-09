РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕРЕДАЛА В ДАР СОЮЗУ ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ КАРТИНУ РУССКОГО ХУДОЖНИКА ИЗ ФРАНЦИИ

Сухум. 9 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Сухума состоялась передача в дар Союзу художников Абхазии картины французского живописца русского происхождения Михаила Корочанского. Произведение, созданное в начале XX века, было подарено Российской Федерацией в знак укрепления культурных связей между двумя странами.

Картина, представляющая собой образец европейской живописной школы с узнаваемым русским влиянием, займёт почётное место в постоянно пополняющейся коллекции организации.

«Для нас это ценный дар – отметила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. – Полотно Михаила Корочанского, соединившего в своём творчестве русские корни и французскую школу, станет частью нашей коллекции. Оно дополнит работы уже имеющихся у нас известных авторов. Картина будет представлена в рамках одной из будущих тематических экспозиций уже в следующем выставочном сезоне, и наши посетители смогут увидеть ее».

Картина представляет собой характерный для творчества Корочанского пейзаж, где лирическое восприятие природы сочетается с жанровой сценой из сельской жизни.

Теперь у жителей и гостей Абхазии появится возможность познакомиться с ещё одним именем в контексте русского художественного зарубежья.