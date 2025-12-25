ДВА ТРОЛЛЕЙБУСА ДОСТАВЛЕНЫ В СУХУМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 25 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Два из десяти троллейбусов, подаренных столице Абхазии мэрией Санкт-Петербурга, привезли в Сухум. Из-за логистических трудностей доставка затянулась на некоторое время, но Администрация города Сухум изыскала возможность и пути транспортировки крупногабаритного груза.

Остальные восемь троллейбусов доставят к концу зимы.

Ранее на пресс-конференции глава администрации Тимур Агрба сообщил, что в Сухуме будут восстановлены старые троллейбусные маршруты, которые соединяют центр с микрорайонами столицы. Для многих пользователей общественного транспорта подарок от мэрии Санкт-Петербурга станет долгожданным решением проблемы по передвижению.

Об этом сообщает сайт столицы.