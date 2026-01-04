АКТЁР АНДРЕЙ ХОРОШЕВ ПОГИБ В АБХАЗИИ

«Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», – рассказал собеседник агентства.

Сухум. 4 января 2026 г. Абхазия-Информ. Российский актер, сценарист, режиссер и телеведущий Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Об этом в беседе с ТАСС рассказал продюсер Сергей Члиянц.

Точная причина смерти пока неизвестна, так как нет заключения медиков. Место похорон также уточняется. Также Члиянц сообщил, что сейчас в Абхазию приехала дочь актера, чтобы разобраться в произошедшем.

Хорошев умер 1 января, ему было 66 лет. Актер стал популярен благодаря работе в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго и другие». Также Хорошев являлся художником-постановщиком.

В Абхазии он был известен в первую очередь по телевизионному проекту Первого канала программы «Искатели». В рамках данного проекта им было снято четыре документальных фильма об Абхазии.

На встрече с абхазскими журналистами 18 декабря 2025 года Андрей Хорошев рассказал, что готовится снять в Абхазии несколько новых телефильмов, в частности, о выдающемся ученом Юрии Воронове, а также Надежде Курченко – бортпроводнице, погибшей от рук террористов, угнавших самолет в Турцию в 1970 году.

Хорошев выразил убежденность, что «не стоит превращать все достопримечательности в туристические бренды, так как в республике есть сакральные места и святилища, требующие тишины и уважительного отношения».

Андрей Хорошев родился 29 июня 1959 года в Московской области. Долгое время Хорошев жил в Якутии, но последние полтора года жил и работал в Абхазии.