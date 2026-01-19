ГУЛРЫПШСКИЙ ШКОЛЬНИК ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН СОЧИ ПО ШАХМАТАМ
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. 17-18 января 2026 г. в Сочи проходило Первенство города по быстрым шахматам и блицу под эгидой Департамента физической культуры и спорта г. Сочи.
Чемпионом Сочи в возрастной категории среди юношей до 15 лет стал чемпион Абхазии 2025 г. – гулрыпшский школьник Топчян Армен.
Топчяну Армену 11 лет, учится в Гулрыпшской СШ в 6-ом классе. Шахматами занимается с 5 лет. Первый тренер Е. Равдин, ведущий специалист Сухумской детской шахматной школы им. А. Карпова.
Армен неоднократный победитель абхазских республиканских соревнований. Также занимается онлайн под руководством опытных российских специалистов.
Его кумиром является 9-й чемпион мира, великий армянский шахматист Тигран Петросян.
Последнее от Super User
- ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ, КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ СТРАНЫ МЕНЯЮТСЯ С 20 ЯНВАРЯ
- В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЮЖАНЕ ВЫБИРАЛИ АБХАЗИЮ, ОАЭ И ТУРЦИЮ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА НА XIX РОЖДЕСТВЕНСКОМ ХОРОВОМ СОБОРЕ
- ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАЦГАЛЕРЕИ
- ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОСВЯТНОГО МОЛЕБНА