В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Новости Четверг, 05 февраля 2026 17:53
В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии с визитом находится официальная делегация Республики Башкортостан во главе с премьер-министром Правительства Республики Андреем Назаровым. В составе делегации Республики Башкортостан министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, представитель ведомства Олег Назаров и генеральный директор Фонда реализации инфраструктурных и социальных проектов РБ Андрей Стариков.

Сегодня же состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба с премьер-министром Республики Башкортостан Андреем Назаровым. С абхазской стороны в ней приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба и посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин.

Президент отметил, что приезд коллег воспринимается как визит близких и добрых друзей, чей вклад в развитие двусторонних отношений имеет большое значение. Глава государства подчеркнул, что история взаимодействия между республиками длится десятилетиями и сегодня эти связи продолжают крепнуть.

«У нас есть история, которой мы дорожим, которая длится десятилетиями в рамках нашего взаимодействия. Отрадно, что эти связи сегодня нарастают и крепнут. Мы со своей стороны рады такому развитию событий и надеемся, что добрые братские отношения между нашими народами будут сохраняться и развиваться», – сказал Бадра Гунба.

В свою очередь Андрей Назаров подчеркнул, что Башкортостан на протяжении многих лет остается надежным партнером Абхазии. По его словам, участие республики в инфраструктурных проектах, в частности в реставрации набережной Диоскуров, является логичным продолжением многолетней дружбы. Андрей Назаров сообщил, что работы на объекте уже идут и стороны придерживаются запланированных темпов, чтобы завершить их уже к этому сезону.

«Хотел отметить, что уже несколько десятилетий Башкортостан является партнером Абхазии. Это решение руководства Российской Федерации и руководства Абхазии о том, что Башкортостан в очередной раз будет участвовать в определенных проектах на территории Абхазии, в том числе в реставрации набережной Диоскуров, – для нас абсолютно логичный шаг в нашем взаимодействии, в нашей дружбе. И мы приложим все усилия, чтобы это уважение конвертировалось в конкретные экономические результаты», – отметил Андрей Назаров.

Андрей Назаров передал приветствие и слова благодарности от главы Башкортостана Радия Хабирова, а также приглашение Бадре Гунба посетить республику с официальным визитом в текущем году.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, рост товарооборота и перспективы расширения авиасообщения между Уфой и Сухумом, что значительно упростит контакты между жителями, а также реализацию других совместных проектов в общественной и культурной сферах. Андрей Назаров выразил готовность содействовать увеличению количества авиарейсов для укрепления гуманитарных и деловых связей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 февраля 2026 18:09

