ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БАШКОРТОСТАНА ПОСЕТИЛИ НАБЕРЕЖНУЮ ДИОСКУРОВ

Сухум. 5 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров осмотрели ход восстановительных работ на набережной Диоскуров. В осмотре также участвовали вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, мэр Сухума Тимур Агрба и члены делегации Башкортостана.

В настоящее время на набережной ведутся работы по расчистке покрытия и подготовке к реконструкции.

Президент отметил, что уже в новом курортном сезоне горожане и гости столицы смогут совершать прогулки по обновленной набережной.

«То, что реализуется на набережной Сухума, – это возможность не только для граждан нашей страны, но и для людей, которые приезжают на отдых. И мы бы очень хотели, чтобы в их числе было как можно больше наших братьев из Башкортостана», – сказал Бадра Гунба.

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что все обязательства по реконструкции закрепленного за регионом участка будут выполнены в срок.

«Для нас честь, что гости Абхазии и сами абхазы будут знать: Башкортостан сделал такой братский подарок», – сказал Андрей Назаров.

Глава государства подчеркнул историческую значимость двусторонних отношений, напомнив о взаимной поддержке в разные периоды истории, включая неоценимую помощь Башкортостана в годы Отечественной войны народа Абхазии, в послевоенные годы, а также о вкладе башкирских вузов в подготовку квалифицированных кадров.

Стороны выразили уверенность, что реализация данного инфраструктурного проекта послужит дальнейшему укреплению гуманитарных и экономических связей.