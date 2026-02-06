В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ВОРКШОП ОБ ЭНДЕМИЧНЫХ СОРТАХ ВИНОГРАДА

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Центре «Проспект» в Сухуме прошёл информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии (АВВА). Он был посвящён эндемичным сортам винограда Абхазии, их роли в сохранении биоразнообразия и практическим аспектам ухода за виноградниками.

В мероприятии приняли участие виноградари, фермеры и жители города, заинтересованные в развитии местного виноградарства. Участники обсудили значение эндемичных сортов для сельского хозяйства и культурного наследия Абхазии, а также познакомились с устойчивыми подходами к ведению виноградников.

Исполнительный директор АВВА Сергей Гадлия подробно рассказал о том, какая работа была проделана в этом направлении в течение последних нескольких лет.

В свою очередь, агроном ФАО Леван Кулава рассказал о ключевых агротехнических приёмах, включая посадку, формировку и обрезку лозы, систему питания растений и меры защиты от распространённых вредителей и болезней с учётом местных условий.

«Эндемичные сорта винограда обладают уникальными характеристиками, которые важно сохранить. Грамотный уход за лозой и применение устойчивых практик позволяют не только повысить продуктивность, но и защитить это ценное аграрное наследие», – отметил Леван Кулава, агроном проектного офиса ФАО.

Воркшоп прошёл в интерактивном формате: участники задавали вопросы, делились опытом и получали практические рекомендации, применимые на приусадебных участках.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с АВВА при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).