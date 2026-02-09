СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С 5 по 8 февраля команда города Сухум принимала участие в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе, который был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в городе Кисловодск и собрало 400 участников из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, города Краснодара, Республики Калмыкия, Ставропольского края, городов Пятигорска и Ставрополя, а также Республики Северная Осетия – Алания и Республики Абхазия.