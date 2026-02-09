 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ

Новости Понедельник, 09 февраля 2026 18:45
Оцените материал
(0 голосов)
СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗУ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С 5 по 8 февраля команда города Сухум принимала участие в открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе, который был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в городе Кисловодск и собрало 400 участников из Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, города Краснодара, Республики Калмыкия, Ставропольского края, городов Пятигорска и Ставрополя, а также Республики Северная Осетия – Алания и Республики Абхазия.

Команда города Сухум, состоящая из воспитанников секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта, заняла следующие призовые места: одно первое, одно второе и два третьих места.

Победителем открытого межрегионального турнира по вольной борьбе стал Авидзба Нестор. Серебряную медаль завоевал Харчилава Данат. Третье место заняли Гвинджия Георгий и Василенко Дамир, разделив его между собой.

Тренерский состав команды города Сухум представлен следующими специалистами: Асланбек Гварамия, Инал Бобуа и Ахра Цвижба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 09 февраля 2026 18:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГ БАРЦИЦ НАГРАЖДЁН РОССИЙСКИМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ» КУЛЬТУРНАЯ АФИША АБХАЗИИ С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.