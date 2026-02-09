ВСТРЕЧА В ТПП

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла рабочая встреча президента ТПП Инара Ладария с председателем комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Союза «ТПП Краснодарского края» во главе Еленой Ретинских. Во встрече принял участие российский деятель культуры, кинопродюсер Эдуард Суворов.

«Россия – наш главный экономический партнер, мы открыты к обсуждению любых инициатив, готовы оказывать всестороннее содействие в рамках своих возможностей», – отметил, открывая встречу, Инар Ладария.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления развития двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в различных сферах и реализацию совместных проектов. Встреча способствовала дальнейшему укреплению взаимопонимания и добрососедских отношений. Особое внимание было уделено укреплению деловых и культурных партнёрских отношений и развитию совместных инициатив, направленных на поддержку предпринимательства.

Также стороны подтвердили важность активизации сотрудничества в рамках действующего соглашения и наметили шаги по организации совместных мероприятий для деловых кругов Республики Абхазия и Российской Федерации (Краснодарского края).