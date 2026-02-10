 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСТАМУР АРГУН НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Новости Вторник, 10 февраля 2026 19:26
Оцените материал
(0 голосов)
АСТАМУР АРГУН НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей главы администрации Гудаутского района Валерия Авидзба в связи с истечением срока полномочий. Другим указом главы государства, исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района назначен Астамур Аргун.

***

Аргун Астамур Семенович родился 31 января 1968 г. в г. Гудаута, по национальности абхаз. По окончании Гудаутской средней школы № 2 в 1985 г. трудился в колхозе им. 4 Марта Гудаутского района, где работал с 1 июля 1985 г. по 1 июля 1986 г.

В 1986 г. поступил в Абхазский Государственный университет на экономический факультет по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном питании».

С июня 1987 г. по май 1989 г. служил в рядах Советской Армии.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. принимал участие в боевых действиях.

Завершил учебу в АГУ в 1993 г., присвоена квалификация экономиста.

С 18 октября 1993 г. по 26 мая 1994 г. работал инспектором Сухумпродторга.

В июне 1994 г. принят на работу в центральный аппарат Государственной налоговой службы Республики Абхазия на должность государственного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В апреле 1995 г. переведен на должность ведущего государственного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В июне 2001 г. переведен на должность главного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В феврале 2003 г. назначен на должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гулрыпшскому району.

В апреле 2009 г. присвоен классный чин «Советник налоговой службы 3 класса», в декабре 2009 г. присвоен классный чин «Советник налоговой службы 2 класса».

В июне 2020 г. назначен заместителем начальника инспекции МНС по г. Сухум.

Женат, отец двоих дочерей.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 10 февраля 2026 19:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЪЕМ ЗАЯВОК НА ГОСПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛ 700 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФНС РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.