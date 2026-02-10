АСТАМУР АРГУН НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 10 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ об освобождении от исполнения обязанностей главы администрации Гудаутского района Валерия Авидзба в связи с истечением срока полномочий. Другим указом главы государства, исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района назначен Астамур Аргун.

Аргун Астамур Семенович родился 31 января 1968 г. в г. Гудаута, по национальности абхаз. По окончании Гудаутской средней школы № 2 в 1985 г. трудился в колхозе им. 4 Марта Гудаутского района, где работал с 1 июля 1985 г. по 1 июля 1986 г.

В 1986 г. поступил в Абхазский Государственный университет на экономический факультет по специальности «Экономика и управление в торговле и общественном питании».

С июня 1987 г. по май 1989 г. служил в рядах Советской Армии.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. принимал участие в боевых действиях.

Завершил учебу в АГУ в 1993 г., присвоена квалификация экономиста.

С 18 октября 1993 г. по 26 мая 1994 г. работал инспектором Сухумпродторга.

В июне 1994 г. принят на работу в центральный аппарат Государственной налоговой службы Республики Абхазия на должность государственного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В апреле 1995 г. переведен на должность ведущего государственного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В июне 2001 г. переведен на должность главного инспектора отдела налогообложения юридических лиц.

В феврале 2003 г. назначен на должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия по Гулрыпшскому району.

В апреле 2009 г. присвоен классный чин «Советник налоговой службы 3 класса», в декабре 2009 г. присвоен классный чин «Советник налоговой службы 2 класса».

В июне 2020 г. назначен заместителем начальника инспекции МНС по г. Сухум.

Женат, отец двоих дочерей.