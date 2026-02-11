РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ГОРРАЙ ПРОКУРОРАМИ
Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия А.Н. Агрба состоялось рабочее совещание с участием прокурора города Сухум, районных и специализированных прокуроров. На совещании обсуждались вопросы по укрытым преступлениям, о ситуации на дорогах, по вопросам расследования уголовных дел и качеству расследования уголовных дел, а также кадровые вопросы.
В ходе совещания генпрокурор указал на существующие недостатки в деятельности оперативных служб, следственных органов и прокуроров.
Генеральным прокурором даны указания всем прокурорам на местах о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования по всем направлениям деятельности.
Адгур Агрба предупредил, в случае неисполнения возложенных на них обязанностей будут кадровые перестановки в системе органов прокуратуры.