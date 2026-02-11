 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ГОРРАЙ ПРОКУРОРАМИ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ГОРРАЙ ПРОКУРОРАМИ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Республики Абхазия А.Н. Агрба состоялось рабочее совещание с участием прокурора города Сухум, районных и специализированных прокуроров. На совещании обсуждались вопросы по укрытым преступлениям, о ситуации на дорогах, по вопросам расследования уголовных дел и качеству расследования уголовных дел, а также кадровые вопросы.

В ходе совещания генпрокурор указал на существующие недостатки в деятельности оперативных служб, следственных органов и прокуроров.

Генеральным прокурором даны указания всем прокурорам на местах о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования по всем направлениям деятельности.

Адгур Агрба предупредил, в   случае неисполнения возложенных на них обязанностей будут кадровые перестановки в системе органов прокуратуры.

