 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НА БАЗЕ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТКРОЮТ ОТДЕЛЕНИЕ НАРКОЛОГИИ

Новости Среда, 11 февраля 2026 12:26
НА БАЗЕ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТКРОЮТ ОТДЕЛЕНИЕ НАРКОЛОГИИ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На базе Гудаутской Центральной районной больницы откроют отделение наркологии. Решение об этом было принято на заседании профильного комитета Народного Собрания. Новое лечебно-реабилитационное отделение будет представлять собой обособленное структурное подразделение, оснащенное современным оборудованием, предназначенным для оказания комплексной медицинской и психологической помощи людям, страдающим наркотической зависимостью.

Координация работы по данному направлению, и детальная проработка мероприятий возложена на Министерство здравоохранения.

Напомним, что по инициативе спикера Парламента Лаши Ашуба, депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания в республиканский бюджет на предстоящий финансовый год внесены изменения, предусматривающие целевое выделение 20 миллионов рублей на реализацию программы по борьбе с наркозависимостью.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 11 февраля 2026 12:30

