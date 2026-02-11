НА БАЗЕ ГУДАУТСКОЙ ЦРБ ОТКРОЮТ ОТДЕЛЕНИЕ НАРКОЛОГИИ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На базе Гудаутской Центральной районной больницы откроют отделение наркологии. Решение об этом было принято на заседании профильного комитета Народного Собрания. Новое лечебно-реабилитационное отделение будет представлять собой обособленное структурное подразделение, оснащенное современным оборудованием, предназначенным для оказания комплексной медицинской и психологической помощи людям, страдающим наркотической зависимостью.

Координация работы по данному направлению, и детальная проработка мероприятий возложена на Министерство здравоохранения.

Напомним, что по инициативе спикера Парламента Лаши Ашуба, депутатов Рашиды Айба и Дмитрия Маршания в республиканский бюджет на предстоящий финансовый год внесены изменения, предусматривающие целевое выделение 20 миллионов рублей на реализацию программы по борьбе с наркозависимостью.