ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМНАЧАЛЬНИКА УГАИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 11 февраля 2026 12:30
ОБРАЩЕНИЕ ЗАМНАЧАЛЬНИКА УГАИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Замначальника УГАИ МВД Абхазии Рауль Хагба обратился к гражданам по поводу получения водительских прав российского образца.

«Уважаемые граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации и подавшие документы на получение водительского удостоверения российского образца в пункте выдачи на территории Республики Абхазия!

Сообщаем вам, что получить свои водительские удостоверения вы сможете по адресу Краснодарский край, Федеральная территория Сириус, улица Станиславского 1 А, окно №5.

Также, сообщаем, что с заявлением о выдаче водительского удостоверения российского образца на основании действительных водительских удостоверений, выданных Министерством внутренних дел Республики Абхазия, можно обратиться в любое территориальное подразделение ГИБДД МВД России до 1 апреля 2026 года», – сказал Рауль Хагба.

