ОБРАЩЕНИЕ ЗАМНАЧАЛЬНИКА УГАИ РЕСПУБЛИКИ

«Уважаемые граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации и подавшие документы на получение водительского удостоверения российского образца в пункте выдачи на территории Республики Абхазия!

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Замначальника УГАИ МВД Абхазии Рауль Хагба обратился к гражданам по поводу получения водительских прав российского образца.

Сообщаем вам, что получить свои водительские удостоверения вы сможете по адресу Краснодарский край, Федеральная территория Сириус, улица Станиславского 1 А, окно №5.

Также, сообщаем, что с заявлением о выдаче водительского удостоверения российского образца на основании действительных водительских удостоверений, выданных Министерством внутренних дел Республики Абхазия, можно обратиться в любое территориальное подразделение ГИБДД МВД России до 1 апреля 2026 года», – сказал Рауль Хагба.