февраля 07 2024

В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ САЛОМЕ ЗАКАРАЯ

Новости Среда, 11 февраля 2026 12:37
В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ САЛОМЕ ЗАКАРАЯ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 6 февраля 2026 года прокуратурой Галского района в Галский районный суд направлено уголовное дело для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Закарая Саломе Рашикоевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 29, части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным расследованием установлено, что 16 октября 2025 года примерно в 16:30 часов в селе Абаакыт Галского района, Закарая Саломе Рашикоевна находясь по месту своего жительства в столовой комнате со своей тетей Закарая Вардо Гудаевной, на почве внезапно возникшей ссоры, с целью умышленного убийства последней, нанесла Закарая В.Г. около десяти ударов топором «цалдой» в область лобной и лицевой части головы, вследствие чего Закарая В.Г. с телесными повреждениями средней степени тяжести была доставлена в Галскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

Закарая С.Р. задержана и помещена в РПНД МЗ РА поселка Дранда Гулрыпшского района в связи с наличием у последней психического расстройства.

