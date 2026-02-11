РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА», ПОСВЯЩЕННЫЙ 81-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Положение о проведении республиканского творческого конкурса «Наша общая Победа», посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Наша общая Победа», посвященный 81-й годовщине Победы.

1. Общие положения

Положение о проведении республиканского творческого конкурса «Наша общая Победа», посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее соответственно – положение, конкурс), определяет цели, задачи, а также порядок организации и проведения конкурса.

Организатором конкурса является представительство Россотрудничества в Республике Абхазия при поддержке Министерства просвещения и Министерства культуры РА, а также их подведомственных организаций, АГУ, которое формирует оргкомитет конкурса (далее – оргкомитет).

Информация о проведении конкурса размещается в социальных сетях организатора конкурса.

2. Цели и задачи конкурса

Цели Конкурса:

– привлечение детей и молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны;

– формирование уважительного отношения к общей истории и культуре, к героическому прошлому России и Абхазии;

– развитие и демонстрация навыков в области изобразительного искусства.

Задачи конкурса: – формирование нравственных качеств, как героизм, патриотизм; – формирование чувства ответственности и национальной гордости, гражданственности.

3. Участники конкурса

Конкурс проводится для детей и молодежи по следующим возрастным группам: – 6-9 лет, 10-14 лет, 15-22 лет.

Участниками конкурса могут быть только лица, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия.

4. Порядок организации и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положением.

Сроки проведения конкурса: с 25 февраля по 15 апреля 2026 года.

Работы участников конкурса принимаются не позднее 15 апреля 2026 года по адресу: г. Сухум, ул. Ардзинба/Пушкина, д. 44/16, бизнес-центр Гудоу – Плаза представительство Россотрудничества, 4 этаж.

К конкурсной работе необходимо приложить заполненную заявку по форме согласно приложению.

Конкурсные работы, представленные после срока приёма работ, к участию в конкурсе не принимаются.

Оргкомитет:

– организует работу жюри;

– организует награждение победителей и участников конкурса;

– организует работу по освещению конкурса в соц. сетях представительства.

Организацию оценки конкурсных работ и подведение итогов конкурса осуществляет жюри. В состав жюри входят специалисты-эксперты (по согласованию).

Численный и персональный состав жюри утверждается Оргкомитетом.

На первом заседании жюри избираются председатель и секретарь жюри, рассматриваются поступившие конкурсные работы, а также даются предложения по определению победителей конкурса, руководствуясь следующими критериями:

– содержательность и соответствие конкурсной работы теме конкурса;

– яркое выражение мысли в конкурсной работе;

– оригинальность идеи (композиции);

– мастерство и качество исполнения;

– творческая фантазия автора, выразительность образа;

– художественный уровень конкурсной работы, соответствие творческого уровня возрасту автора;

– оригинальность мышления, эстетичность выполнения.

Заседание жюри считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины от утвержденного числа ее членов, в том числе в дистанционном формате. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих. Итоговый балл участника определяется как сумма баллов, выставленных всеми членами жюри.

По итогам заседания составляется протокол, который подписывает председатель и секретарь жюри.

5. Требования к конкурсным работам

Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В работе может быть изображено любое событие из истории Великой Отечественной войны (военная битва, работа в тылу, День Победы, героические ратные подвиги солдат на фронтах Великой Отечественной войны, деятельность партизан, роль женщины и матери в годы войны, дети военной поры, места воинской славы, посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне и т.д.).

Конкурсными работами являются рисунки участников формата А3 или А4, выполненные ими самостоятельно в любой изобразительной технике (масло, акварель, тушь, пастель, цветные карандаши, мелки) и на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и т. д.).

На обратной стороне конкурсной работы необходимо указать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы (студии, школы, училища), телефон (свой и одного из родителей), название конкурсной работы.

Конкурсные работы, которые не соответствуют требованиям настоящего Положения, рассматриваться не будут.

Конкурсными работами являются индивидуальные авторские эссе, посвященное тематике Великой Отечественной войны, раскрывающие исторические события, судьбы участников войны, вклад народа в Победу, а также значение Великой Победы для современного общества (объем работы не более 2-х листов).

Конкурсные работы принимаются в печатном виде, либо от руки. Все работы должны быть оформлены на листах формата А4, текст четкий и разборчивый. Конкурсные работы должны сопровождаться титульным листом, содержащим следующую информацию: наименование конкурса, тема конкурсной работы, ФИО участника, возраст участника, наименование образовательной организации, населенный пункт, контактные данные участника.

После завершения конкурса конкурсные работы участникам не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право на опубликование

конкурсных работ на интернет-ресурсах.

Допускается только индивидуальное участие в конкурсе, командные работы к участию не принимаются.

6. Порядок определения и награждения победителей Конкурса

Победителями конкурса являются участники, набравшие наибольшее количество баллов, с присуждением 1,2,3 мест в каждой возрастной группе.

Итоги конкурса отражаются в соответствующем протоколе, который подписывается председателем и секретарем жюри.

Жюри вправе дополнительно рекомендовать работы участников для выставки.

Итоги конкурса, информация о награждении победителей конкурса публикуются в СМИ, в соцсетях или доводятся до сведения участников конкурса иным способом.

Победителям конкурса вручаются дипломы, памятные призы и подарки.

Победители могут быть рекомендованы для участия в молодежных программах Россотрудничества или иных программах при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Абхазия.

Все участники конкурса получают сертификат участника в электронном виде.