КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМЫ» ПРОВЕЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 20 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к гражданскому форуму «Диалог. Согласие. Развитие» Общественная палата Абхазии организовала круглый стол, посвященный вопросам демографии, здравоохранения и репатриации. В обсуждении участвовали ученые, руководители партий, главы местных администраций, представители общественности.

«Перед тем, как предоставить слово экспертам, хочу сказать, что мы проводим круглый стол в Абхазском институте гуманитарных исследований неслучайно: именно здесь поднимались важные для нашей страны вопросы. Как и раньше, этот институт остается местом для обсуждения значимых общественных тем», – сказала секретарь Общественной палаты Гули Кичба, открывая дискуссию.

Заместитель секретаря Общественной палаты Изольда Хагба подчеркнула важность решения демографической проблемы для развития республики. По её словам, нехватка населения тормозит прогресс региона.

«Сегодня перед нами стоит демографическая проблема, которая требует комплексного подхода, включающего репатриацию и развитие здравоохранения. Как отмечает наука, если в семье рождается менее двух детей, государство перестает развиваться», – сказала Хагба.

«В Абхазии наблюдается демографическое старение населения»: мнения и статистика

Заместитель первого проректора Абхазского государственного университета Инга Ардзинба сказала, что в Абхазии наблюдается демографическое старение населения. По её словам, это связано со снижением рождаемости, высокой смертностью среди трудоспособного населения и откладыванием вступления в брак.

Ардзинба поделилась статистикой: в 2024 году население Абхазии сократилась на 1713 человек по сравнению с 2020 годом. В городах родилось 696 человек, умерло – 754, естественная убыль составила 58 человек. В сельской местности число родившихся превысило число умерших на 68, что обеспечило нулевой прирост населения.

«Коэффициент рождаемости остаётся на уровне 1,38, при необходимом значении 2,1 для полноценного замещения поколений, что означает замещение лишь на 75%. Средний возраст матерей при рождении первого ребёнка составляет 25 лет, второго – 27 лет. Изменения в возрастной структуре населения оказывают негативное влияние на рождаемость. Женщины репродуктивного возраста (15-49 лет) составляют 26,5% населения, а в активно репродуктивном возрасте (20-34 года) – лишь 12,48%. Доля граждан старше 65 лет достигла 14,7%, что свидетельствует о старении населения», – сообщила она.

По словам Ардзинба, демографические изменения создают нагрузку на экономику, требуя перераспределения ресурсов и адаптации социальной политики.

«Это может привести к миграции и изменениям этнической структуры, что несёт риски утраты традиционных демографических и социальных позиций, территорий и, в конечном счёте, угрозу суверенитету», – сказала она и отметила необходимость создания министерства демографии.

Член Общественной палаты Карачаево-Черкесии и руководитель Семейного многофункционального центра Мария Атабиева предложила своё видение на решение проблемы демографии. По её мнению, необходимо сохранять традиции, формировать уважение к старшим и ценность многодетных семей для преодоления демографического кризиса. Она отметила, что молодые семьи часто откладывают рождение третьего и четвертого ребенка из-за жилищных и экономических трудностей. Атабиева предложила разработать программу «Молодая семья Абхазии», включающую льготное кредитование или софинансирование жилья для семей с двумя и более детьми.

«Государство могло бы погашать часть долга за каждого нового члена семьи, как это уже практикуется в других странах. Например, предоставить софинансирование в размере 450 тыс. руб. за новорожденного ребенка для семьи с ипотекой или кредитом. Это будет значительной поддержкой для семей и поможет стимулировать рождаемость», – сказала она.

Сотрудник Центра социально-экономических исследований, экономист Амра Цушба в своём докладе сообщила, что количество разводов увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. Она привела статистические данные в виде презентации и отметила, что разводы являются одним из значительных факторов, влияющих на демографическую ситуацию и продуктивность брака.

«В нашем обществе укрепляется убеждение, что женщина должна сначала получить образование, построить карьеру и обеспечить себе материальную базу, прежде чем заводить детей. Однако стоит помнить, что, хотя репродуктивный возраст женщин составляет от 15 до 49 лет, фертильность в возрасте 35–40 лет в два раза ниже, чем в возрасте 19–26 лет. Ещё одним важным показателем демографической ситуации является детность семьи. Анализ показывает, что в Абхазии малодетные семьи с одним или двумя детьми преобладают, что не обеспечивает замещения поколений», – сообщила Цушба.

Председатель Госкомитета Абхазии по статистике Кама Гогия выразила уверенность, что статистические данные отличаются от реальной картины, потому что многие дети рождаются за рубежом.

«Сейчас мы сделали формы для Министерства соцобеспечения и демографической политики и уже на протяжении двух лет мы поднимаем число родившихся. Количество семей, у которых более трёх детей, в Абхазии немаленькое, но они не были отражены в статистике», – сообщила Гогия.

Председатель общественной организации «Аруаа» Тимур Гулиа считает, что создание семьи требует значительных финансовых вложений.

«На начальном этапе молодые пары сталкиваются с большими тратами на организацию свадьбы, включая аренду зала, свадебные наряды, услуги фото- и видеосъёмки, декор и другие сопутствующие расходы. После свадьбы перед молодожёнами встают новые финансовые задачи: аренда или покупка жилья, обустройство дома, расходы на мебель, бытовую технику, питание, одежду, транспорт и коммунальные услуги. Всё это требует тщательного планирования бюджета и долгосрочной финансовой стратегии», – сказал он.

Заместитель председателя партии «Единая Абхазия» Гунда Цвижба предложила создать пилотный проект по выплатам многодетным семьям.

«Без роста населения любые экономические успехи теряют смысл. Мы пережили демографическую яму в 2021 году, однако в 2024 году удалось выйти на небольшой прирост: родилось на 10 человек больше, чем умерло. Применение опыта материнского капитала в России невозможно из-за ограниченного бюджета. Вместо этого предлагается «Абхазский демографический стандарт»: ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей, начиная с рождения и до поступления в школу. Выплаты должны быть не менее прожиточного минимума – 20 тыс. рублей на 2026 год. Начать можно с пилотного проекта в Очамчырском и Гудаутском районах, чтобы поддержка села оказала максимальный эффект», – резюмировала Цвижба.

Все эксперты сошлись во мнении, что помощь молодым семьям в покупке жилья, выплаты ежемесячных пособий при рождении третьего и последующих детей до их поступления в школу, создание министерства демографического развития для разработки государственной политики может изменить ситуацию к лучшему.

Вопрос здравоохранения: комплексный подход, подготовка местных специалистов и международная помощь

В Абхазии остро стоит проблема кадрового дефицита в здравоохранении, особенно среди реаниматологов, неврологов, онкологов и клинических фармакологов.

Кандидат биологических наук Алиса Матуа подчеркнула: «Для решения этого вопроса выделено финансирование для целевого обучения специалистов за границей. Уже 55 студентов и 48 ординаторов обучаются по необходимым специальностям. Однако возвращение этих специалистов сопровождается проблемами трудоустройства из-за прошлых сокращений в системе здравоохранения. Для решения этого вопроса рассматривается привлечение специалистов из России на регулярной основе».

По словам Матуа, необходимо улучшать условия труда и социальные пакеты для специалистов, чтобы сделать работу в районах более привлекательной.

«Вопрос здравоохранения требует комплексного подхода, сочетания подготовки местных специалистов и международной помощи», – сказала она.

Вопрос самурзаканских абхазов

У многих жителей Галского, Ткуарчалького и Очамчырского районов нет гражданства Абхазии, это вынуждает их уезжать из Абхазии в Грузию, где им охотно предоставляют социальные возможности и перспективы.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия отметил, что демографическую проблему необходимо решать.

«По статистике, в 18 селах наблюдается снижение численности населения. Количество выпускников школ тоже сокращается: в 2020 году их было 259, а сейчас – 213. Люди продолжают уезжать, особенно из мест, где они не видят перспектив для своих детей. Эта проблема требует срочного внимания для предотвращения дальнейшего оттока населения», – сказал Пилия.

Член Общественной палаты Тамаз Кецба отметил, что необходима грамотная разработка программы интеграции жителей Галского района.

«Грузинское телевидение покрывает весь Галский район. Поэтому игнорировать это идеологическое и пропагандистское воздействие мы не имеем права. Эти люди находятся в информационном пространстве Грузии, но искренне хотят быть вовлеченными в абхазское общество, но у них нет соответствующих документов», – сказал он.

Председатель общественной организации «Народная сила», бывший глава администрации Галского района Тимур Надарая также выразил своё мнение по этому вопросу. Он напомнил, что за время его нахождения в должности главы Администрации Галского района им трижды были проведены «самурзаканские сходы». Он считает неприемлемым вопрос «аутентичных» и «неаутентичных» фамилий и считает, что такой подход может привести к сегрегации населения.

Вопрос репатриации: единство в прошлом, настоящем и будущем

В ходе круглого стола особое внимание было уделено выработке согласованных решений, способствующих сокращению сроков и минимизации административных барьеров при оформлении необходимых документов для всех желающих вернуться на Родину.

Член Общественной палаты Хакан Кочу призвал коллег объединить усилия для быстрой реализации согласованных решений.

Руководитель регионального совета ВААК в Кабардино-Балкарии Владимир Пшеноков напомнил, что в самое сложное для народа Абхазии время Владислав Ардзинба принял решение о создании Госкомитета по репатриации, осознавая важность связей с зарубежной абхазской диаспорой и возвращения потомков махаджиров на историческую Родину.

«Наши соотечественники живут в 50 странах мира из-за трагедии махаджирства, произошедшей в XIX веке. Наша задача – объединить их всех для успешного развития нашего государства», – сказал он.

Председатель Союза абхазских репатриантов Асем Абзах отметил, что репатриация является одной из основ политики нашего государства.

«Наше единство – это не только общее прошлое, но и общее будущее. Диаспора должна иметь голос, и это залог того, что соотечественники из Иордании, Турции и Сирии будут участвовать в формировании социально-общественных проектов страны. Репатриант должен чувствовать себя полноправным гражданам ещё до физического переезда», – считает он.

По итогам обсуждения было принято решение, высказанные в ходе круглого стола предложения отразить в резолюции, которая будет принята на форуме 12 марта.

Следующий круглый стол пройдет 25 февраля и будет посвящен социально-экономическому развитию Абхазии.

Об этом сообщает Апсныпресс.