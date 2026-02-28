 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Новости Суббота, 28 февраля 2026 19:04
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ АБХАЗСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым удалось обсудить широкий круг вопросов, в первую очередь в сфере экономики, сказал журналистам президент Бадра Гунба.

«Российская Федерация реализовывает совместно с Абхазией ряд крупных экономических проектов, направленных на создание устойчивой налогооблагаемой базы, увеличение числа рабочих мест. Сухумский аэропорт, молочный завод – все это те объекты, которые построены в рамках нашего взаимодействия», – сказал Гунба.

Он также отметил, что между Абхазией и Россией выстроена стратегия программы дальнейшего развития.

«В рамках сотрудничества есть ряд направлений, на которые мы обязательно будем обращать своё внимание. Это продолжение программы льготного кредитования, программа поддержки малого и среднего предпринимательства», – сказал президент.

Гунба выразил признательность Российской Федерации и лично президенту России за решения по поддержке Абхазии как в вопросах безопасности, так и в социально-экономическом развитии.

«Перед нами стоит масштабная задача: достичь полной самодостаточности экономики. Тот инструментарий, который предоставляют российские коллеги, дает нам возможность реализовать этот потенциал. Благодарю Вас за личный контроль над вопросами нашего взаимодействия, а также Сергея Владиленовича Кириенко и Александра Валентиновича Новака за эффективную работу в рамках Межправкомиссии.

Экономический потенциал нашей страны еще не раскрыт до конца. В связи с этим хочу анонсировать важное событие, которое мы наметили на начало апреля: в Сухуме пройдет Абхазский инвестиционный форум», – сказал президент.

По его словам, форум создаст дополнительные условия для привлечения инвестиций и обсуждения актуальных вопросов развития туризма и сельского хозяйства.

«В рамках форума мы подведем промежуточные итоги подготовки к реализации программы льготного кредитования и поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен, что благодаря нашим совместным действиям мы достигнем высоких показателей, которые ставим перед собой сегодня», – отметил Бадра Гунба.

Прочитано 10 раз

