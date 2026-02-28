 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКУ АБХАЗИИ 35 ЛЕТ

Новости Суббота, 28 февраля 2026 19:12
Оцените материал
(0 голосов)
НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКУ АБХАЗИИ 35 ЛЕТ

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в торжественном заседании в честь 35-летия Национального банка и банковской системы Республики Абхазия. В своем выступлении глава государства сказал:

«Уважаемый Беслан Владиславович, уважаемые сотрудники и ветераны банковской системы!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 35-летием Национального банка и банковской системы Республика Абхазия.

История современной банковской системы Республики берет своё начало 28 февраля 1991 года с принятием законов «О Центральном банке» и «О банках и банковской деятельности». Именно тогда была создана правовая основа самостоятельного финансового развития, а Центральный банк был образован на базе Абхазского республиканского управления Госбанка СССР. Эти законы впервые предоставили возможность определять потребность в банковских учреждениях с учётом интересов развития экономики Абхазии и стали важным шагом на пути укрепления её финансового суверенитета.

За прошедшие годы банковская система стала одной из ключевых опор государственности, финансовой стабильности и социально-экономического развития страны. От её устойчивости и эффективности напрямую зависят инвестиционный климат, поддержка предпринимательства, реализация государственных программ и благополучие граждан.

Благодаря последовательной и профессиональной деятельности Национального банка в Абхазии сформирована современная, профессиональная банковская система, отвечающая требованиям времени и задачам развития государства. Национальный банк играет определяющую роль в обеспечении надежности финансового сектора, укреплении доверия к банковским институтам и реализации государственной финансовой политики.

В этот знаменательный день выражаю искреннюю признательность всем работникам банковской сферы за высокую ответственность, компетентность и преданность делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений во имя процветания Республики Абхазия!»

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 28 февраля 2026 19:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: В АБХАЗИИ ЗАПУСТЯТ НОВУЮ ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.