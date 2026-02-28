НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКУ АБХАЗИИ 35 ЛЕТ

Сухум. 28 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба принял участие в торжественном заседании в честь 35-летия Национального банка и банковской системы Республики Абхазия. В своем выступлении глава государства сказал:

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 35-летием Национального банка и банковской системы Республика Абхазия.

История современной банковской системы Республики берет своё начало 28 февраля 1991 года с принятием законов «О Центральном банке» и «О банках и банковской деятельности». Именно тогда была создана правовая основа самостоятельного финансового развития, а Центральный банк был образован на базе Абхазского республиканского управления Госбанка СССР. Эти законы впервые предоставили возможность определять потребность в банковских учреждениях с учётом интересов развития экономики Абхазии и стали важным шагом на пути укрепления её финансового суверенитета.

За прошедшие годы банковская система стала одной из ключевых опор государственности, финансовой стабильности и социально-экономического развития страны. От её устойчивости и эффективности напрямую зависят инвестиционный климат, поддержка предпринимательства, реализация государственных программ и благополучие граждан.

Благодаря последовательной и профессиональной деятельности Национального банка в Абхазии сформирована современная, профессиональная банковская система, отвечающая требованиям времени и задачам развития государства. Национальный банк играет определяющую роль в обеспечении надежности финансового сектора, укреплении доверия к банковским институтам и реализации государственной финансовой политики.

В этот знаменательный день выражаю искреннюю признательность всем работникам банковской сферы за высокую ответственность, компетентность и преданность делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений во имя процветания Республики Абхазия!»