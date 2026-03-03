ТКУАРЧАЛ И СУРГУТ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась первая официальная видеоконференция между администрациями Ткуарчалского района и города Сургута. Во встрече участвовали и.о. главы администрации Ткуарчалского района Герман Качарава, председатель районного Собрания Олег Адлейба, член Общественной палаты Абхазии Даур Минджия и заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации Ткуарчалского района, член Ассоциации автомототуризма и караванинга России в Абхазии Серафима Хеладзе.

Стороны обсудили долгосрочное сотрудничество по нескольким направлениям.

Ключевые точки взаимодействия:

Образование и медицина: программы Ткуарчалского колледжа планируют интегрировать с Сургутским госуниверситетом. Медики из Ткуарчала смогут проходить стажировки на базе СурГУ.

Инвестиции и туризм: обсуждается создание в Ткуарчале современного медицинского и бальнеологического кластера, ориентированного на жителей Севера.

Молодёжь и спорт: совместные проекты в сфере автомототуризма при поддержке профильной Ассоциации России.

Инфраструктур: технологический потенциал Сургута может быть использован для модернизации систем жизнеобеспечения и промышленных площадок Ткуарчала.

Стороны договорились подготовить Протокол о намерениях, который станет основой будущего Соглашения о побратимстве.