ТКУАРЧАЛ И СУРГУТ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ
Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась первая официальная видеоконференция между администрациями Ткуарчалского района и города Сургута. Во встрече участвовали и.о. главы администрации Ткуарчалского района Герман Качарава, председатель районного Собрания Олег Адлейба, член Общественной палаты Абхазии Даур Минджия и заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации Ткуарчалского района, член Ассоциации автомототуризма и караванинга России в Абхазии Серафима Хеладзе.
Стороны обсудили долгосрочное сотрудничество по нескольким направлениям.
Ключевые точки взаимодействия:
Образование и медицина: программы Ткуарчалского колледжа планируют интегрировать с Сургутским госуниверситетом. Медики из Ткуарчала смогут проходить стажировки на базе СурГУ.
Инвестиции и туризм: обсуждается создание в Ткуарчале современного медицинского и бальнеологического кластера, ориентированного на жителей Севера.
Молодёжь и спорт: совместные проекты в сфере автомототуризма при поддержке профильной Ассоциации России.
Инфраструктур: технологический потенциал Сургута может быть использован для модернизации систем жизнеобеспечения и промышленных площадок Ткуарчала.
Стороны договорились подготовить Протокол о намерениях, который станет основой будущего Соглашения о побратимстве.
Последнее от Super User
- ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗВИАДИ АРОНИЯ
- ВЫПЛАТЫ РУП «АЖД» В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,5 РАЗА
- В СУХУМ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ГРАНИТНОГО КАМНЯ И ФОНАРЕЙ
- МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ДОМЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА В СУХУМЕ