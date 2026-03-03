 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТКУАРЧАЛ И СУРГУТ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ

Новости Вторник, 03 марта 2026 16:58
Оцените материал
(0 голосов)
ТКУАРЧАЛ И СУРГУТ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕМОСТ

Сухум. 3 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась первая официальная видеоконференция между администрациями Ткуарчалского района и города Сургута. Во встрече участвовали и.о. главы администрации Ткуарчалского района Герман Качарава, председатель районного Собрания Олег Адлейба, член Общественной палаты Абхазии Даур Минджия и заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации Ткуарчалского района, член Ассоциации автомототуризма и караванинга России в Абхазии Серафима Хеладзе.

Стороны обсудили долгосрочное сотрудничество по нескольким направлениям.

Ключевые точки взаимодействия:

Образование и медицина: программы Ткуарчалского колледжа планируют интегрировать с Сургутским госуниверситетом. Медики из Ткуарчала смогут проходить стажировки на базе СурГУ.

Инвестиции и туризм: обсуждается создание в Ткуарчале современного медицинского и бальнеологического кластера, ориентированного на жителей Севера.

Молодёжь и спорт: совместные проекты в сфере автомототуризма при поддержке профильной Ассоциации России.

Инфраструктур: технологический потенциал Сургута может быть использован для модернизации систем жизнеобеспечения и промышленных площадок Ткуарчала.

Стороны договорились подготовить Протокол о намерениях, который станет основой будущего Соглашения о побратимстве.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 03 марта 2026 17:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЗВИАДИ АРОНИЯ ЖИТЕЛЬ С. ЛЫХНЫ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.