АБХАЗИЯ ПРОШЛА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗ ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Новости Пятница, 06 марта 2026 16:49
АБХАЗИЯ ПРОШЛА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД БЕЗ ВЕЕРНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Сухум. 6 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Нынешнему состоянию энергосистемы республики и итогам прохождения зимнего максимума нагрузок посвящалась встреча президента Бадра Гунба с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тимуром Джинджолия.

Абхазии удалось пройти осенне-зимний период без вверенных отключений, без ограничений и с существенным снижением аварийности в электросетях, сказал гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

Это стало возможным благодаря закупке коммерческого перетока в августе 2025 г., установке приборов учета, повышению собираемости платы за электроэнергию и российской безвозмездной помощи в виде социального перетока.

«Да, это очень дорого обошлось самому «Черноморэнерго», нашей республике. Тем не менее, вы дали поручение в первую очередь обеспечить бесперебойное снабжение электричеством абонентов, и мы выполнили это поручение», – сказал Джинджолия.

Сейчас, по словам гендиректора «Черноморэнерго», перед энергетиками стоит задача составить план эксплуатации ИнгурГЭС, чтобы в начале нового 2027 года воды в водохранилище было больше, чем в январе этого года. Для этого «Черноморэнерго» планирует приобретение коммерческого перетока уже с июля.

«Финансово это очень дорого для нас, но, тем не менее, для обеспечения комфорта наших жителей нам надо идти на эти шаги», – сказал Джинджолия

Активно ведется и работа по установке приборов учета.

На сегодняшний день уже около тысячи приборов учетов установлено в Новом районе Сухума. Также обновляются электрические сети, что должно существенно снизить потери и улучшить качество подачи электроэнергии абонентам.

Две с половиной недели назад было запущено приложение для оплаты электричества, доступное на устройствах iOS и Android.

«Около 1,5 млн рублей заплатили за электричество пользователи приложения «Черноморэнерго» за две с половиной недели после ее внедрения», – доложил Джинджолия президенту.

В приложении уже зарегистрировались порядка пяти тысяч абонентов.

Пока приложение работает в тестовом режиме, в него будут вноситься изменения с учетом пожеланий пользователей.

«Мы будем корректировать его так, чтобы это было максимально удобно для наших абонентов», – сказал Джиндолия и добавил, что «Черноморэнерго» не будет останавливаться на достигнутых результатах.

