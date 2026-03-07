 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ

Новости Суббота, 07 марта 2026 14:25
Оцените материал
(0 голосов)
ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ

Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провёл мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Встреча состоялась в городе Гал и объединила женщин-фермеров, занимающихся мелкомасштабным сельским хозяйством и агропереработкой.

Мероприятие было направлено на освещение роли женщин в развитии сельской экономики, обмен практическим опытом ведения агробизнеса и обсуждение базовых принципов развития малого бизнеса.

В ходе встречи участницы ознакомились с результатами предыдущих проектов ФАО и историями успеха женщин-фермеров. После просмотра видеоматериала приглашённые участницы предыдущего проекта поделились собственным опытом развития агробизнеса, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, а также о шагах, позволивших постепенно расширить производство и повысить качество продукции.

Практическую часть мероприятия продолжила презентация приглашённого эксперта Ирмы Чанба по основам развития малого бизнеса. В рамках сессии были рассмотрены ключевые аспекты предпринимательской деятельности, включая понимание структуры производственных затрат, формирование цен, взаимодействие с потребителями, позиционирование продукции и поэтапное расширение бизнеса. Формат встречи предусматривал активное участие аудитории: участницы задавали вопросы, обсуждали собственный опыт и делились практическими идеями по развитию своих хозяйств.

Обсуждение также стало площадкой для обмена опытом между участницами и укрепления профессиональных связей. Такой формат способствовал развитию взаимной поддержки среди женщин-фермеров и стимулировал дальнейший обмен знаниями и практиками в сфере сельскохозяйственного предпринимательства.

«Женщины играют ключевую роль в развитии сельских сообществ и местной экономики. Поддержка их инициатив и создание возможностей для обмена опытом помогают укреплять уверенность женщин в развитии собственного бизнеса и открывают новые возможности для роста сельских хозяйств», – отметила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости

женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 07 марта 2026 14:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.