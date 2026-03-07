ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВ

Сухум. 7 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Проектный офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провёл мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Встреча состоялась в городе Гал и объединила женщин-фермеров, занимающихся мелкомасштабным сельским хозяйством и агропереработкой.

Мероприятие было направлено на освещение роли женщин в развитии сельской экономики, обмен практическим опытом ведения агробизнеса и обсуждение базовых принципов развития малого бизнеса.

В ходе встречи участницы ознакомились с результатами предыдущих проектов ФАО и историями успеха женщин-фермеров. После просмотра видеоматериала приглашённые участницы предыдущего проекта поделились собственным опытом развития агробизнеса, рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, а также о шагах, позволивших постепенно расширить производство и повысить качество продукции.

Практическую часть мероприятия продолжила презентация приглашённого эксперта Ирмы Чанба по основам развития малого бизнеса. В рамках сессии были рассмотрены ключевые аспекты предпринимательской деятельности, включая понимание структуры производственных затрат, формирование цен, взаимодействие с потребителями, позиционирование продукции и поэтапное расширение бизнеса. Формат встречи предусматривал активное участие аудитории: участницы задавали вопросы, обсуждали собственный опыт и делились практическими идеями по развитию своих хозяйств.

Обсуждение также стало площадкой для обмена опытом между участницами и укрепления профессиональных связей. Такой формат способствовал развитию взаимной поддержки среди женщин-фермеров и стимулировал дальнейший обмен знаниями и практиками в сфере сельскохозяйственного предпринимательства.

«Женщины играют ключевую роль в развитии сельских сообществ и местной экономики. Поддержка их инициатив и создание возможностей для обмена опытом помогают укреплять уверенность женщин в развитии собственного бизнеса и открывают новые возможности для роста сельских хозяйств», – отметила глава проектного офиса ФАО Александра Смычкович.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Содействие экономической устойчивости

женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).