ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» УСТУПИЛ В ДВУХ ДОМАШНИХ МАТЧАХ 11-ГО ТУРА ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»
Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Гудауте завершились матчи 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Встречи проходили с 6 по 8 марта в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба. Хозяева площадки, команда «Апсны», провели две игры, в которых уступили соперникам.
В первом матче тура «Апсны» встретились с командой «Колос» из Ставропольского края. Игра завершилась со счетом 0:3. Второй матч против «Грозного» выдался более упорным: «Апсны» уступили со счетом 2:3.
Следующий, 12-й тур турнира, состоится в конце марта в Ставрополе.