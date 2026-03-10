ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» УСТУПИЛ В ДВУХ ДОМАШНИХ МАТЧАХ 11-ГО ТУРА ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Гудауте завершились матчи 11-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». Встречи проходили с 6 по 8 марта в детско-юношеской спортивной школе имени Михаила Чачба. Хозяева площадки, команда «Апсны», провели две игры, в которых уступили соперникам.