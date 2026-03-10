НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА ГРОЗЯТ ПАДЕНИЕМ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 10 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 20 января для выезда в Абхазию детям младше 14 лет требуется заграничный паспорт. Ранее при пересечении границы было достаточно свидетельства о рождении, что позволяло семьям планировать поездки без предварительной подготовки. Теперь оформление документов стало обязательным этапом, а срок их изготовления может достигать 30 дней.

По оценкам представителей туристического рынка, нововведение уже отражается на спросе. Туроператоры отмечают, что до трети семей с детьми до 14 лет могут отказаться от поездок. Одной из причин называют то, что Абхазию традиционно воспринимали как направление с минимальными формальностями. Для многих россиян это был курорт, куда можно было отправиться без сложной подготовки.

Дополнительным фактором становится отсутствие загранпаспортов у значительной части граждан. По данным участников рынка, около 75 процентов россиян не имеют такого документа. В условиях, когда оформление требует времени и дополнительных расходов, не все готовы заниматься этим ради одной поездки.

Часть туристов уже аннулирует ранее забронированные туры, другие подают документы на оформление паспортов. При этом представители отрасли обращают внимание, что после получения загранпаспорта семьи могут рассмотреть и другие зарубежные направления.

В 2025 году Абхазия приняла 1,6 миллиона туристов из России. Теперь участники рынка оценивают, как изменение порядка въезда для детей скажется на дальнейшем потоке отдыхающих.