ПРЯМЫЕ СУБСИДИРОВАННЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ПЕРМИ В СУХУМ ВОЗОБНОВЯТ ЛЕТОМ
Сухум. 13 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Парные субсидированные рейсы из Перми в Сухум продолжатся летом 2026 года. Это следует из приказа об утверждении субсидируемых маршрутов, опубликованного Министерством транспорта Прикамья.
Отметим, что в период январских праздников по данному направлению были выполнены четыре парных рейса. Летом планируется осуществить по одному парному рейсу с 1 по 31 июля и с 1 по 31 августа текущего года. Сейчас вылеты в Сухум на сайте аэропорта Большое Савино не отражены.
Авиаперевозчику выделено более 3,5 млн рублей из бюджета Пермского края на осуществление одного парного рейса в январе и июле. Для рейсов в августе установлена субсидия в размере свыше 2,6 млн рублей.
