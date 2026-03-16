ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИИ

Понедельник, 16 марта 2026
Сухум. 16 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве подписан Протокол, упрощающий оказание медицинской помощи в медучреждениях РФ гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Абхазия. Протокол был разработан в целях преодоления ряда проблем, возникающих при реализации ранее подписанного Соглашения.

Так, при обращении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, за медицинской помощью в рамках ОМС в медицинские организации РФ, ряд из них просят предоставить в качестве документа, подтверждающего личность, внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Учитывая, что граждане РФ, постоянно проживающие на территории Республики Абхазия, не обладают в большинстве случаев указанным паспортом, их доступ к медицинской помощи в рамках ОМС ограничен.

Согласно подписанному Протоколу при обращении за оказанием медицинской помощи в медицинские организации РФ достаточно представить:

– паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ, или паспорт гражданина РФ, в котором отсутствует отметка о регистрации по месту жительства в РФ, паспорт гражданина Республики Абхазия, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории РА;

– паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ, за пределами территории РФ, или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, или свидетельство о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства РФ, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, – для детей в возрасте до 14 лет;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).

